CORONAVIRUS : Élargissement des secteurs d’activités et ouverture des commerces

Il s’agit des activités et des commerces suivants : taxis urbains, salons de coiffure, pâtisserie, confiserie et gâteaux traditionnels, habillement et chaussures, commerce d’électroménager, commerce d’articles et ustensiles de cuisines, commerce de tissus, de mercerie et de bonneterie, bijouteries et horlogeries, commerce de produits cosmétiques et parfumeries, commerce de meuble et de mobiliers de bureaux, librairies et vente d’articles scolaires, commerce en gros et détails de matériaux de BTPH (céramiques, appareillage électrique et produits sanitaires, agrégats et liants, articles de peinture, boiseries, canalisation et tuyauterie...etc)", précise la même source. En ce qui concerne les activités de coiffure et ainsi que les commerces d’habillement et de chaussures, le communiqué affirme qu'il appartient aux walis "de définir les conditions de prévention sanitaire à respecter avec rigueur". Pour les taxis à l'intérieur du périmètre urbain, la reprise de l'activité est différée jusqu'à l'annonce par les pouvoirs publics des modalités liées à la sécurité sanitaire de ce moyen de transport, a ajouté le communiqué. Pour rappel, cent-vingt-neuf (129) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et quatre (4) nouveaux décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3.256 et celui des décès à 419, a indiqué samedi le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar. Intervenant lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie, M. Fourar a précisé que le nombre de personnes guéries a atteint 1479, dont 71 lors des dernières 24 heures. Le même responsable a réitéré l’impératif de respecter les recommandations des spécialistes concernant les règles d'hygiène personnelle et environnementale, ainsi que des conditions de confinement sanitaire et d'éviter les rassemblements et les visites familiales, rappelant que le numéro vert (3030) reste à la disposition des citoyens pour répondre à leurs préoccupations.