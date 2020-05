CORONAVIRUS EN ALGERIE : Vers un confinement total les jours de l’Aïd

M. Benbouzid a indiqué « Nous avons demandé au gouvernement d’instaurer un confinement total les jours de l’Aïd, précisant avoir remis un rapport aux autorités pour interdire les visites pendant la fête de la rupture du jeûne qui marque la fin du mois sacré de ramadan. « Plusieurs pays ont instauré un confinement total durant les jours de l’Aïd », a rappelé le ministre de la Santé, soulignant que « les visites aux hôpitaux sont interdites, et cela s’applique même aux associations ». Par ailleurs, le ministre de la santé a appelé au report des circoncisions collectives, une tradition bien ancrée à l’occasion du 27e jour du Ramadhan. En parallèle, Abderrahmane Benbouzid préconisant le port des bavettes comme «moyen de soutien à la stratégie nationale de lutte contre l'épidémie et de maintien des résultats positifs récemment réalisés», note-t-il a fait savoir que le Gouvernement va approvisionner le marché national en 7 millions de masques par semaine, distribués au niveau des pharmacies, en vue de l'obligation du port des bavettes dans les lieux publics et les lieux de travail. «La baisse du nombre de malades dans les services de réanimation et des soins intensifs, placés sous respiration artificielle et la hausse du nombre des cas guéris quotidiennement sont tous des indices positifs qui nous amènent à dire que nous sommes sur la bonne voie de maîtrise de cette pandémie, à condition de faire preuve de plus de responsabilité et de respect strict des mesures de prévention», a mis en avant, par ailleurs, le ministre. Pour rappel, La pandémie du nouveau Coronavirus continue de se répandre en Algérie. 187 nouveaux cas positifs au Coronavirus confirmés en ce 15 mai et 7 nouveaux morts à déplorer dans les hôpitaux à travers le territoire national, a annoncé vendredi, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution du Coronavirus, Djamel Fourar. Les nouveaux chiffres portent ainsi le bilan global à 6629 cas positifs pour 536 morts ayant succombé au Coronavirus, depuis son apparition en Algérie, précise les autorités sanitaires Algériennes.