CORONAVIRUS EN ALGERIE : Trois décès et 10 autres nouveaux cas confirmés

L’Algérie a enregistré son troisième cas de décès par coronavirus (covid-19), une femme âgée de 51 ans dans la wilaya de Blida, a annoncé samedi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Le ministère fait état également de 10 nouveaux cas portant à 37 le nombre de cas confirmés. Les 10 nouveaux cas ont été enregistrés dans les wilayas de Blida (7), Tizi Ouzou (2) et un (1) Alger, précise le ministère, annonçant en outre que 12 patients guéris qui étaient en isolement ont quitté l’hôpital. Le ministère de la Santé affirme que « l’enquête épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes contacts », ajoutant que »le dispositif de veille et d’alerte mis en place par le ministère de la Santé demeure en vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau ». Afin de réduire le risque d’importation et d’extension de cette pandémie, le ministère rappelle aux citoyens algériens devant se rendre dans les pays où l’épidémie est active, de « différer leur voyage, et aux ressortissants algériens établis dans les pays où l’épidémie est active d’ajourner également leur visite familiale sauf en cas de nécessité absolue ».