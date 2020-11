CORONAVIRUS EN ALGERIE : Nouvelles mesures de confinement dans 29 wilayas

Les services du premier ministère on annoncé ce dimanche de nouvelles mesures de confinement sanitaire dans 29 wilayas du pays. En effet, le gouvernement a ainsi décidé de revoir les horaires du confinement qui seront de 20 heures jusqu’à 5 heures du matin du lendemain. Il s’agit des wilayas de Bejaia, Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Annaba, Constantine, Médéa, Msila, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arreridj et Boumerdès. D’autres wilayas on été également ajoutées à la liste des 20 wilayas déjà en confinement, pour atteindre un total de 29 wilayas. Il s’agit des wilayas de Adrar, Ghelma, Illizi, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Tipasa et Ain Témouchent.