CORONAVIRUS EN ALGERIE : Les 16 cas confirmés relèvent tous de la même famille

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a indiqué jeudi, lors d’une visite inopinée à l’Hôpital de Boufarik, qu’au total 17 cas confirmés positifs de Coronavirus en Algérie, dont 16 relèvent d’une même famille en plus du ressortissant italien rapatrié samedi dernier en Italie. « Les 16 cas confirmés qui relèvent tous de la même famille ont été contaminés par un parent immigré venu de France avec sa fille pour assister à une réception à Blida », a précisé le ministre Benbouzid, qualifiant leur état de santé de « stable et non inquiétant. » A ce propos, M. Benbouzid, cité par l’agence officielle, a fait état de 11 cas résidant à Blida et d’un 1 seul cas à Koléa (Tipasa) qui est actuellement à l’hôpital de Boufarik tandis que les autres cas, a-t-il précisé, sont répartis sur les hôpitaux d’El Kettar à Alger (2 cas) et Mascara (02 cas). Il a précisé que tous les malades font partie des proches et de l’environnement des deux premiers cas confirmés positifs le 1 mars. Constatant la situation de la prise en charge des 12 personnes atteintes au Coronavirus à l’hôpital de Boufarik, le ministre a déclaré « je n’ai aucun doute quant à leur prise en charge médicale », saluant, dans ce sens, les compétences que recèle cet établissement hospitalier. « Je suis venu aujourd’hui sur instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, afin de s’enquérir de l’état de santé des malades et de les soutenir », a affirmé le ministre, ajoutant qu' »il est difficile pour ces malades de se retrouver, du jour au lendemain, renfermés dans une pièce comportant 6 personnes. » M. Benbouzid a saisi cette occasion afin de donner des instructions aux responsables de cet hôpital et du secteur en général pour une meilleure prise en charge des malades et de leur fournir un séjour devant préserver leur dignité.