CORONAVIRUS EN ALGERIE : Le bilan grimpe à 54 cas

Six nouveaux cas confirmés du coronavirus ont été enregistrés en Algérie, portant à 54 le nombre de personnes infectées par le Covid-19, dont quatre décès, a annoncé dimanche soir le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué. Cinq nouveaux cas ont été enregistrés à Blida et sont en lien avec la première famille infectée par le ressortissant algérien résidant en France et le sixième cas est un ressortissant iranien, actuellement pris en charge à la wilaya d’Adrar, indique l’ENTV qui cite un communiqué du ministère de la Santé.