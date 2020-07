CORONAVIRUS EN ALGERIE : La barre des 20 000 contaminations dépassée

L’Algérie franchit la barre des 20 000 contaminations, en enregistrant, hier, mardi 14 juillet, 20.216 cas confirmés et 1028 morts. 527 nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 276 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi, le porte-parole du comité scientifique du suivi et de l'évaluation de la pandémie Dr Djamel Fourar. Ainsi le Coronavirus en Algérie poursuit sa progression malgré les orientations et les alertes du ministère de la santé. Le nombre officiel des contaminations est passé à 20.216 cas confirmés et 1028 morts, après l’enregistrement de 527 nouveaux cas de contaminations et 10 nouveaux morts. Depuis plusieurs jours, le nombre de contaminations au coronavirus est en forte hausse, dépassant les 450 cas quotidiens. Le président Abdelmadjid Tebboune avait présidé, jeudi 9 juillet, une réunion consacrée à l’évolution de la situation sanitaire en Algérie. Plusieurs mesures à l’issue de la réunion ont été annoncées pour tenter de freiner la hausse des contaminations. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en visite lundi dernier à Sidi Bel-Abbes, a déploré la négligence constatée chez certains citoyens qui persistent à refuser de se protéger contre la pandémie du Coronavirus, prenant ainsi des risques et mettant en danger leur entourage. Le Premier ministre a pointé du doigt le comportement du citoyen, en matière de lutte contre la pandémie, ajoutant qu’il avait constaté durant sa visite que « de nombreuses personnes ne se protégeaient pas avec le masque sanitaire ».