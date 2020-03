CORONAVIRUS EN ALGERIE : Deux décès et 26 cas confirmés

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a enregistré, jeudi soir, deux nouveaux cas confirmés du Coronavirus, dont un décès, portant le nombre total d'infection à 26 cas et le décès de 2 personnes. Il s'agit du décès d'une personne âgée de 55 ans et de la contamination d'une dame après son retour de France, actuellement hospitalisée à l'hôpital de Skikda, présentant un état de santé stable. A préciser que 10 patients ont quitté les hôpitaux de Boufarik et de Mascara après confirmation de leur guérison. Le ministère de la Santé affirme que "l'enquête épidémiologique est toujours en cours afin d'identifier les sujets contacts", rappelant que ''le dispositif de veille et d'alerte mis en place par le ministère de la Santé demeure en vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau". Afin de réduire le risque d'importation et d'extension de cette pandémie, le ministère "conseille aux citoyens algériens devant se rendre dans les pays où l'épidémie est active, de différer leur voyage, et aux ressortissants algériens établis dans les pays où l'épidémie est active d'ajourner également leur visite familiale sauf en cas de nécessité absolue".