CORONAVIRUS EN ALGERIE : 409 cas confirmés dont 26 décès

Dans un nouveau bilan communiqué jeudi, le nombre de personnes atteintes du coronavirus a grimpé à 409 cas dont 26 décès, soit une augmentation de 42 personnes par rapport au bilan de jeudi 26 mars, alors que le nombre de personnes guéries et de 29, ajoute la même source. Le nombre de décès dû au Coronavirus a baissé ces derniers 24 heures par rapport à hier. Selon le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, le professeur Djamel Fourar, l’Algérie n’a enregistré qu’un seul décès depuis vendredi soir. Il s’agit d’une femme émigrée âgée de 71 qui réside à la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Concernant le nombre de cas confirmés, l’Algérie a enregistré quarante-deux (42) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) portant le nombre de personnes atteintes à 409. Pour la journée du jeudi, Djamel Fourar précise que le ministère de la santé a enregistré 65 nouveaux cas confirmés et quatre nouveaux décès. Les cas de décès concernent un homme âgé de 90 ans qui a été en contact avec une femme immigrée, le second décès est une femme de 58 ans qui est revenue récemment de France. Une autre femme âgée de 53 ans est décédée aussi dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Le quatrième décès concerne un chauffeur d’ambulance dans l’hôpital de Bouarik. Fourar a indiqué que le virus a été détecté jusqu’à présent dans 36 wilayas, mais Blida reste la plus touchée avec 176 cas, ce qui représente 48% de la totalité des personnes atteintes.