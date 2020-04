CORONAVIRUS EN ALGERIE : 1914 cas confirmés dont 293 décès

Quatre-vingt-neuf (89) nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés en Algérie durant les dernières 24 heures, portant leur nombre total à 1914, alors que le nombre de décès s’élève à 18 recensés durant la période allant du 1er au 12 avril, dont 12 cas ces dernières 72 heures à travers 7 wilayas, portant leur nombre total à 293 décès, a indiqué dimanche à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar. Les nouveaux cas de décès sont répartis sur 7 wilayas à savoir Alger avec 7 décès, Blida (5), Bejaia (2) et un seul cas à El Oued, Oran, Boumerdes et Mila, portant leur nombre à 293 répartis sur 34 wilayas, a précisé M. Fourar lors d’un point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie, relevant que les cas confirmés sont enregistrés dans 45 wilayas. A noter que vingt-sept (27) wilayas du pays n’ont enregistré aucun cas au COVID-19, bien que 11 autres ont enregistré de 01 à 03 cas, a fait savoir le même responsable, ajoutant que 74 % des décès sont des personnes de plus de 60 ans. Le nombre des cas guéris est de 591 dont 261 à Alger et 133 à Blida. Les 179 cas restants sont répartis sur 32 wilayas, a fait savoir M. Fourar, ajoutant que 1.729 cas ont été physiologiquement diagnostiqués et soumis au traitement selon le protocole de traitement, étant donné que les cas diagnostiqués par radiologie seront intégrés dans les statistiques globales. En conclusion, M. Fourar a rappelé les mesures préventives prises pour limiter la propagation du virus, appelant les citoyens à "respecter strictement les conditions d’hygiène individuelle et collective ainsi que le confinement".