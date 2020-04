CORONAVIRUS EN ALGERIE : 18 décès parmi le personnel de la santé

Depuis le début de la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus en Algérie, le secteur de la santé a déploré 18 victimes, emportées par la contamination. En effet, le ministre de la santé Abderrahmane Benbouzi a annoncé le décès de 18 employés parmi le personnel du secteur de la santé. En outre, ministre a indiqué que pas moins de 200 parmi le personnel soignant sont testés positifs au coronavirus, et ce depuis le début de la propagation du virus en Algérie. Pour rappel, les autorités sanitaires algériennes ont annoncé que la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19 a fait ce 20 avril 2020, 09 neuf nouveaux décès et causé la contamination de 89 nouveaux cas. Ce qui porte le total des patients qui ont succombé au coronavirus à 384 contre 2718 cas confirmés comme porteurs positifs, a déclaré le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar. En outre, 52 nouveaux cas de guérison du Coronavirus (Covid-19), ont été enregistrés, ces dernières 24 heures, portant ainsi à 1099 le nombre total de guérison depuis l’apparition de la pandémie Covid-19 en Algérie, tandis que 4205 patients sont sous traitement chloroquine. A noter que, l’Algérie enregistre moins de 10 décès dus à l’épidémie mondiale Covid-19 en une journée pour le troisième jour consécutif, après avoir enregistré 8 décès dimanche et 3 décès samedi.