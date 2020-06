CORONAVIRUS EN ALGERIE : 127 nouveaux cas, 12 décès et 128 guérisons

Cent-vingt-sept (127) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et douze nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie lors des dernières 24 heures, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 11631 et celui des décès à 837, a indiqué ce samedi le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar. S'exprimant lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie, Dr Fourar a précisé que le nombre de personnes guéries a atteint 8324, dont 128 au cours des dernières 24 heures. Fourar a également fait état de 38 patients qui ont été admis en soins intensifs durant les dernières 24 heures. Les nouveaux cas de décès ont été recensés dans les wilayas de Batna (2 cas), Laghouat (2), M'Sila (1), Constantine (1), El-Oued (1), Ghardaïa (1), Oran (1), Ouargla (1), Mascara (1) et Bejaïa (1), a détaillé Dr Fourar, notant que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66% du total des décès.