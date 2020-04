CORONAVIRUS EN ALGERIE : 1171 cas confirmés et 105 morts

L'Algérie a enregistré ces dernières vingt-quatre heures, 185 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 22 nouveaux décès portant ainsi le nombre de cas confirmés à 1171 et celui des décès à 105, a indiqué ce vendredi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie. Le communiqué indique que le nombre de morts est exactement de 105, avec 22 nouveaux cas enregistrés ces dernières vingt-quatre heures, Concernant les personnes contrôlées positives, 185 nouveaux cas sont enregistrés durant ces dernières vingt-quatre heures portant le nombre total cas confirmés à 1171 depuis le début de la pandémie en Algérie. Cependant, le nombre de personnes guéries est de 62, alors que les personnes qui continuent de suivre un protocole de soins à la chloroquine, il est 419, précise le communiqué. Le même responsable a tenu, en outre, à réitérer la nécessité pour les citoyens de respecter les recommandations des spécialistes s’agissant des règles d’hygiène personnelle et environnementale ainsi que des conditions de confinement sanitaire, afin d’éviter toute contagion au coronavirus.