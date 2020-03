CORONAVIRUS EN ALGERIE : 100 millions de dollars pour l’importation de médicaments

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a annoncé une série de mesures à mettre en œuvre dans l'immédiat dans le cadre des mesures prises pour faire face à la propagation du coronavirus. Ces mesures ont été annoncées lors d'une réunion du Conseil des ministres présidée par Abdelmadjid Tebboune, président de la République. En effet, le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a décidé de consacrer un budget de 100 millions de dollars « pour accélérer l’importation de tous les produits pharmaceutiques, les tenues de protection et les tests en nombre suffisant » pour faire face à la propagation du coronavirus (COVID-19). « Le Président de la République a appelé à donner la priorité absolue à la distribution des produits pharmaceutiques, les tenues de protection et les tests en nombre suffisant aux médecins, infirmières et Professionnels de la santé pour leur contact direct quotidien avec les cas. Ce montant s’ajoute à ce qui avait été promis dans le même but le Fonds monétaire international (100 millions de dollars) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (32 millions de dollars) », indique un communiqué de la Présidence de la République publié à l’issue de la réunion du conseil des ministres.