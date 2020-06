CORONAVIRUS : Des citoyens dénoncent la gestion de la pandémie à Béchar

Le nombre croissant de décès enregistrés au quotidien ces derniers jours a soulevé beaucoup de questionnements et d'inquiétude parmi la population de la wilaya. Les familles de certains malades et de ceux soupçonnés d’avoir contracté le Covid-19, décédés dans la journée du lundi dernier à l'hôpital, ont organisé un sit-in dans le courant de l'après-midi, refusant de quitter la salle de réanimation où se trouvent les leurs jusqu'à l’arrivée des autorités chargées de l'enquête pour déterminer la situation catastrophique due à l'absence de médecins au niveau du service de la REA qensé faire face à la pandémie. Les manifestants exigent que tous les responsables de cette terrible détérioration de la situation sanitaire qui a entraîné des décès quotidiens ces derniers jours, soient tenus pour responsables. Ils ajoutent qu’hier et aujourd’hui, ils ont contacté toutes les autorités concernées pour les mettre au courant de la détérioration des conditions de santé des malades et de l'absence d'un médecin de réanimation, mais en vain. Ils soulignent le fait qu’ils n’ont pas reçu la moindre réponse. Sur ce, diront-ils, ils se voient contraints par ce manque de considération devoir déposer une plainte auprès du procureur général de la République près de la cour de Béchar. Des cadres retraités et des élus, ont déclaré à la presse que seule une commission d'enquête interne et sanitaire conjointe déterminera les responsabilités, tant dans le cas des décès que dans le contexte de la gestion de la crise pandémique covid-19 en général.