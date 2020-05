CORONAVIRUS : Décision de fermeture de certains commerces à Oran

Cette décision intervient suite à l’évolution de l’épidémie du COVID-19 dans la wilaya d'Oran, qui enregistre ces derniers jours de plus en plus de cas contaminés, du fait qu'elle est classée à la troisième position avec 246 cas . La hausse des cas confirmés dans la wilaya revient, selon le communiqué de la wilaya, à la négligence et au non-respect des mesures prévention, instaurées par les autorités, par les citoyens et les commerçants. Les salons de coiffure et les boutiques de vente de vêtements et de chaussures font partie des commerces que le gouvernement a décidé récemment de rouvrir et qui vont pouvoir ainsi accueillir de nouveau leurs clients ; mais avec des consignes sanitaires claires pour tout le monde, vendeurs et clients. Si la période de Ramadhan actuelle et l’approche de la fête de l’Aïd sont des facteurs qui attirent les clients vers les salons de coiffure, cette réouverture nécessitera la mise en place de mesures sanitaires afin d’assurer la protection des professionnels comme celle des clients : travailler à portes fermées, interdiction de recevoir plus de deux clients en même temps ; la prise des rendez-vous par téléphone et la stérilisation des lieux de travail au quotidien. Outre que les coiffeurs et les clients ont l’obligation de porter un masque et des gants et de la mise en application de l’ensemble des gestes barrières, malheureusement rien n'a été appliquée par l'ensemble de ces commerçants du moment où l'on enregistre des taux très élevé ces derniers jours .Le gouvernement a décidé il y a quelques jours d’autoriser la reprise de plusieurs activités commerciales, sous condition de respect des mesures sanitaires. Le président Tebboune avait menacé de procéder à la fermeture des commerces autorisés à ouvrir en cas de hausse des cas de contaminations au Covid-19,chose qui a été faite. Les professionnels de santé ont constaté une hausse des cas positifs, et un relâchement dans le respect des mesures anti-Covid-19.