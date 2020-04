CORONAVIRUS : Benbouzid met en garde contre le relâchement

Le ministre de la Santé a déclaré à la Chaîne 3 de la Radio Algérienne « L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) appelle au non-relâchement, et à notre tour, nous appelons au non-relâchement. Nous sommes en conformité totale avec les recommandations de l’OMS et nous recommandant fermement le non-relâchement », Abordant le sujet du déconfinement, Benbouzid a insisté sur le respect des mesures de distanciation sociale ainsi que des mesures d’hygiène dans le cas où l’Etat déciderait d’entreprendre une action dans ce sens. « On est en train de discuter sur le renforcement des mesures de prévention si le déconfinement a lieu, et il aura lieu un jour. Toutefois, on ne peut pas avancer une date, car cette décision revient au Gouvernement », a indiqué le premier responsable de la Santé en Algérie. « Ça se stabilise, mais il faut rester prudent ». Pour rappel, cent-vingt (120) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et huit (8) nouveaux décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3.127 et celui des décès à 415, a indiqué vendredi le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar. Intervenant lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie, Dr Fourar a précisé que le nombre de personnes guéries a atteint 1.408, dont 53 lors des dernières 24 heures. Il a également indiqué que le nombre des patients sous traitement a atteint 5.433, comprenant 1.952 cas confirmés par analyses de laboratoires et 3.481 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner, précisant que 36 patients sont toujours en soins intensifs. Le même responsable a noté que les 8 nouveaux décès ont été enregistrés dans la wilaya d'Alger (5 cas) et dans les wilayas de Médéa (1 cas), Tipasa (1) et Ouargla (1). Il a relevé que l'ensemble des cas confirmés au coronavirus ont été enregistrés à travers 47 wilayas, ajoutant que la tranche d'âge comprise entre 25 et 60 ans représente 54% des cas confirmés et celles de 60 ans et plus représente 65% des décès.