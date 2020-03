CORONAVIRUS : Aucun cas de contamination parmi les Algériens établis en Italie

Le Consul général de l’Algérie à Milan (Italie), Ali Redjel, a affirmé mercredi qu’'aucun cas" de contamination par le coronavirus n'a été enregistré parmi les ressortissants algériens établis en Italie. "Je tiens à rassurer nos compatriotes vivant en Italie et leurs familles en Algérie que nous n'avons, fort heureusement, constaté aucun cas de contamination par le coronavirus parmi les ressortissants algériens qui se trouvent en Italie", a indiqué M. Redjel dans une déclaration à la télévision nationale. Il a rappelé que, depuis l’apparition du coronavirus en Italie et la prise de mesures préventives par les autorités italiennes compétentes pour éviter la propagation du virus, le Consulat général d’Algérie à Milan a enclenché "immédiatement" une campagne de sensibilisation en direction des membres de la communauté nationale établie dans le nord de l’Italie qui est la zone la plus touchée par le virus en utilisant les canaux de communication disponibles comme les réseaux sociaux et les appels téléphoniques. "Nous avons conseillé à nos compatriotes de suivre les consignes énoncées par les autorités sanitaires du pays d'accueil, d’être vigilants et de limiter les déplacements sauf en cas de nécessité impérieuse et de rester en contact permanent avec les services consulaires", a-t-il ajouté, soulignant que "tout ce travail se fait en étroite coordination avec les autorités publiques en Algérie et avec l’ambassade d’Algérie à Rome". L'Italie a enregistré 631 décès dus au coronavirus et 7755 cas confirmés, selon un dernier bilan des autorités de ce pays.