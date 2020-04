CORONAVIRUS A TISSEMSILT : Les deux premiers décès enregistrés à Teniet El Had

Deux nouveaux cas de décès du coronavirus (COVID-19) ont été enregistrés dans la wilaya de Tissemsilt sur les quatre dont les testes ont été confirmés positifs. Selon des sources sures auprès de l’établissement hospitalier de Teniet El Had ou les défunts étaient hospitalisés, Il s’agit d’un homme hospitalisé au niveau du dit hôpital et d’une femme qui était sa proche, et qui vivaient dans la commune de Teniet El Had, la même source a précisé que la patiente qui séjournait dans cette hôpital a fort probablement contaminé le service de chirurgie d’où la mise en confinement de près d’une trentaine de personnes au niveau de l’hôtel El Aziz de Teniet El Had ces deux nouveaux cas portent le nombre à deux décès quatre qui sont sous traitement et une trentaine de personne en confinement pour lutter contre cette épidémie mondiale.