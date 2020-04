CORONAVIRUS A TIARET : 13 employés de la Sonelgaz placés en confinement dans un hôtel

13 employés de la centrale de production d’énergie électrique, relevant de Sonelgaz et la direction de l’énergie, ont été placés en confinement dans un hôtel à Tiaret et ce après l'apparition d'un cas de Coronavirus chez un employé. Par ailleurs, un homme âgé de 55 ans, résident à la cité "Lombard" vient de rendre l’âme, ce samedi 18 Avril 2020, apprend-on de source généralement bien informée. Notre source ajoute que la victime a été déclarée auparavant comme atteinte de coronavirus et a été hospitalisée à 2 reprises au niveau de l’hôpital "Youssef Damerdji" de Tiaret, en signalant aussi qu'ele souffrait de maladie chroniques (Diabète et H.T.A). Concernant le 2ème cas, il s'agit d'une femme âgée de plus de 60 ans, résidente à la cité "El-Qods" de Tiaret, décédée ce jeudi des suites de Coronavirus et était aussi hospitalisée au même hôpital et de même pour le 3ème cas et lequel est originaire de la commune de Dahmouni. Dans le même contexte, une autre source nous a informes qu'au niveau de l’hôpital et précisément au service des maladies contagieuses, 14 cas confirmés et 5 cas suspects sont pris en charge et reçoivent des traitements. Ces cas sont originaires des communes suivantes: Tiaret, Ain-Bouchekkif, Dahmouni et Ain-Meriem. Dans le même contexte, 2 cas sont confirmes dans les communes de K'sar-Chellala et Serguine .