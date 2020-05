CORONAVIRUS A SAIDA : L’Office national d’assainissement contribue à la lutte

Le virus corona continue de susciter l’inquiétude en contaminant des dizaines de milliers de personnes à l échelle de toute la planète .Au niveau du chef-lieu de la wilaya de Saida, les services de l’office national d’assainissement sont à pied d’œuvre dans l’espoir de l'endiguer . Lors d’une tournée pédestre après la rupture du jeûne , on a rencontré un groupe de l ONA en train de désinfecter tous les espaces de la ville .Selon un membre du groupe , la désinfection nocturne de toute la ville demeure le moment propice , "Tout est calme ni circulation des voitures, ni flux humain ." ajoute un autre employé .La désinfection des endroits via les moyens qui sont mis à leur disposition est en permanence et elle contraint l’office en question à multiplier le matériel approprié pour pouvoir freiner la propagation du covid-19 . Un défi qui s’avère probable pour ces agents qui sillonnent tous les coins du chef-lieu de la wilaya et qui accordent beaucoup plus de crédit à leur mission.