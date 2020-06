CORONAVIRUS A MOSTAGANEM : Probable réactivation du confinement

Le bilan établi quotidiennement par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, indique une reprise à la hausse dans le nombre de nouveaux cas de contamination, au niveau des wilayas dont le confinement a été levé notamment ici à Mostaganem. En ce sens, le Directeur de la santé et de la population (DSP) de Mostaganem, M. Mohamed Khalil Toufik a indiqué à la radio de Mostaganem qu’une probable réactivation du statut de confinement est envisageable à Mostaganem en vue du taux de contamination recensé ces derniers jours. Dans ce contexte ,des professionnels de la santé à Mostaganem ont indiqué que la vigilance doit être de mise pour contrecarrer une éventuelle deuxième vague de la pandémie, appelant au respect des mesures sanitaires car la prévention contre le nouveau coronavirus est un tout indissociable, le respect des autres gestes barrières, à l’instar de la distanciation sociale et du lavage des mains, ne doit nullement être négligé durant cette période . Les médecins ont mis l’accent sur l’importance du port du masque dans la lutte contre la propagation du (Covid-19), observant que le recours à ce moyen de protection constitue un signe de civisme et de respect d’autrui. Certes, le port du masque peut, parfois, occasionner des désagréments tels les gênes respiratoires et les irritations mais cela ne vaut absolument rien à côté du risque de s’infecter ou d’infecter autrui, observant que les éventuelles contraintes liées au port du masque disparaitront, au fur et à mesure que le temps passe. En dépit d’un certain nombre d’indicateurs épidémiologiques attestant d’une baisse de la virulence du virus, il n’en demeure pas moins que l’observation des gestes barrières, dont le port de la bavette, doit constituer un réflexe pour la population indiquent les médecins. Tout en relevant que la contamination de l’entourage immédiat du porteur du masque est significativement restreinte. Ils ont expliqué dans ce contexte qu’en recourant à la bavette, la personne atteinte de Covid-19 peut diminuer jusqu’à 60 % des risques de contamination d’autrui même si celui qui est en face d’elle n’en porte pas. Si les deux personnes qui sont l’un face à l’autre portent toutes les deux une bavette, ce risque de contamination peut être diminué de 90 % même dans le cas où l’une d’entre elles est atteinte de Covid-19, observant que le risque est diminué de 35 % dans le cas d’une personne atteinte de Covid, ne portant pas de masque, se trouvant, à quelque endroit que ce soit, face à une personne qui en porte. Port du masque, un acte de civisme révélateur du respect d’autrui.