CORONAVIRUS A MOSTAGANEM : Désinfection des institutions et organismes publics

Dans le cadre des mesures préventives et règles d’hygiène à adopter pour lutter efficacement contre la propagation de la pandémie et conformément aux instructions de M. le wali de Mostaganem dans sa troisième opération au niveau des communes et daïras de la wilaya de Mostaganem , une large opération de désinfection a été lancée ce jeudi, en coordination avec la cellule de crise de la wilaya, de la Radio Mostaganem, la direction de l'environnement, l’Epic Mosta-propre, les services de la commune et les centres de gestion d’enfouissement technique . Cette opération a touché plusieurs quartiers et autres sièges administratifs à l’image du trésor public , banque « BADR », agence locale de la Sonelgaz …) ainsi que des espaces publics et les zones de regroupement à forte densité de population .Notons que durant cette opération de désinfection et de stérilisation, des masques ont été distribués aux citoyens lesquels ont été sensibilisés sur la nécessité du port de la bavette et le respect des mesures de prévention pour contrecarrer l’épidémie . Rappelons que 20.000 bavettes ont été distribuées jusqu'à présent, a-t-on appris auprès des organisateurs. Questionnés sur ce sujet, plusieurs citoyens ont indiqué, se conformer à l’obligation du port du masque, en vue de retrouver une vie normale.