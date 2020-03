CORONAVIRUS A MOSTAGANEM : 2 personnes suspectées placées en isolement sanitaire

Il a indiqué que, c’est dans le cadre du plan préventif mis en place pour la détection d’éventuels cas de contamination par ce coronavirus, que deux cas ont été suspectés. Et il s’agit là uniquement de simple présomption, a-t-il précisé, avant d’ajouter que le premier cas est celui d’une personne identifiée au niveau du service d’isolation de l’hôpital de Mostaganem qui aurait été en contact avec sa sœur, résidente en France ,elle-même infectée par la maladie du coronavirus , laquelle était venue le voir avant de repartir. La deuxième personne suspectée également est un citoyen Tunisien qui a été ausculté au niveau de la polyclinique de Sidi Lakhdar et qui a été placé en isolement sanitaire, au niveau de l’hôpital de Sidi Ali. Pour l’instant, ces deux cas en question ne sont que des suspicions de contamination par le coronavirus covid-19. Donc, des prélèvements d’échantillons on été pratiqués sur eux et envoyés à l’institut pasteur à Alger pour des analyses spécifiques qui sont à même de confirmer ou d’infirmer de manière officielle si ces personnes sont réellement contaminées ou non, à conclu le DSP.