CORONAVIRUS A MASCARA : Une commission de wilaya chargée de la gestion des dons

Une commission chargée de la gestion des produits reçus comme dons pour faire face à la pandémie du Coronavirus ainsi que les produits saisis par les commissions de contrôle et les services de sécurités qui étaient destinés à la spéculation. La commission est présidée par le secrétaire général de la wilaya et wali par intérim, et compte dans ses rangs, le DAS comme membre, le président du Croissant Rouge Algérien comme membre, et la mise sur pied d’une sous-commission pour la même mission placé sous la présidence d’un cadre de l’administration locale.