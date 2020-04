CORONAVIRUS A BEJAÏA : Le laboratoire de diagnostic de l’université homologué

Le laboratoire de diagnostic du Coronavirus lancé par la faculté de médecine de l’université de Béjaia a connu, après quelques remous, un heureux épilogue. L’Institut Pasteur d’Alger a ,en effet, mandaté un expert, en la personne du virologue Hachid Issam pour accompagner cette structure fortement attendu par la population. Cette validation officielle tombe à point nommé et va permettre à ce laboratoire d’entamer sa mission, d’autant plus que les craintes de contaminations se font de plus en plus sentir au regard du relâchement visible de la vigilance chez de nombreux citoyens. Les bousculades dans les commerces, dans les agences postales et autres sont monnaies courants ces jours-ci et rares sont les citoyens qui portent des masques. Ce non respect des mesures de distanciation sociale et de port de masque conduira inévitablement à l’augmentation des cas de contamination. Pour le moment, la wilaya compte 138 cas de contamination au Covid-19, 16 décès et 90 cas de guérison, et sans le respect strict des gestes barrières ces chiffres sont appelés à aller à la hausse dans les prochains jours.