CORONAVIRUS A BECHAR : Des protestataires demandent le départ du DSP et des élus

Ni le soleil ardent, en présence des forces de l’ordre, ces activistes ont organisé un sit-in devant l’entrée principale du siège de la wilaya de Béchar. Ils criaient haut et fort en brandissant des banderoles sur lesquelles on peut lire « DSP dégage ! », « APW dégage ! », « Halte à tant de mépris, responsables dégagez ! », « Faux rapports sanitaires », « La wilaya de Béchar agonise »…Les forces de police ont formé un fort dispositif sécuritaire devant toutes les entrées du siège de la wilaya pour parer à toute éventualité de dérapage de la situation. Les protestataires ont déclaré à la presse qu’ils manifestent pacifiquement pour dénoncer la gestion catastrophique de la pandémie et dénoncer les faux rapports que les responsables de la wilaya et à leur tête le DSP avec la complicité des élus auraient adressé aux hautes autorités sur les décès imputés au Covid-19. Ils dénoncent aussi le manque de médicaments et du matériel adéquat pour faire face à cette pandémie dévastatrice. « Pour finir, nous exhortons les hautes autorités du pays à agir le plus rapidement possible pour sauver ce qui reste avant qu’il ne soit trop tard », ont-ils insisté.