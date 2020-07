CORONAVIRUS A BECHAR : Des activistes manifestent devant le siège de la wilaya

Des activistes ont organisé un sit-in, mercredi dernier, sous le soleil ardent devant le siège de la wilaya en brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « La wilaya de Béchar agonise » « Mauvaise gestion du secteur de la santé » « Béchar meurt dans le silence », « Les rapports de la direction de la santé de Béchar sont faux » et « extermination générale des personnes âgés à Béchar ». Un certain nombre de militants de la société civile connu sur la scène à Béchar ont organisé une manifestation devant le siège de la wilaya, appelant les plus grandes autorités du pays à intervenir pour sauver ce qui reste du système de santé à Béchar qui vit une situation catastrophique dans le contexte de la Covid-19 pandémie. Ils crient haut et fort que le citoyen de Béchar préfère mourir à la maison au lieu de se rendre pour soins au niveau des « hôpitaux de la mort ». Les manifestants ont exigé une enquête réelle sur ce qui se passe dans le secteur de la santé, et le grand nombre de décès et que les rapports soumis au ministère de la Santé sont faux. Ils disent être révoltés par le fait que chaque jour la ville enterre ses plusieurs morts et voir que le nombre de zéro décès est enregistré quotidiennement sur les pages d'information concernant la wilaya de Béchar.