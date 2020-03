CORONAVIRUS : 2 cas confirmés à Mascara

La ville de Mascara est en état d’alerte, après que la population ait appris que deux personnes sont contaminées par le coronavirus. Selon les déclarations du Directeur de l’hôpital Yassad Khaled, confirmé par le DSP de la Wilaya, deux cas de Coronavirus sont confirmés. Il s’agit d’une femme âgée de 77 ans et sa fille âgée de 55 ans contaminés. Ces deux personnes ont assisté à un mariage à Blida. A leur arrivée, elles furent mises en confinement à domicile puis après les prélèvements effectués où le cas a été confirmé, elles ont été mises à l’isolement sanitaire dans un service créé à cet effet. Le DSP a déclaré que des mesures ont été prises et que des moyens humains et matériels ont été mis en place pour la circonstance. La ligne rouge est faite même dans l’hôpital, la situation est maitrisée sans aucun contact direct. Le personnel de l’hôpital Yassad Khaled a été instruit pour le port de masque. Présidée par le DSP en personne une cellule de crise a été installée, avec une alerte à tous les épidémologues de la Wilaya.