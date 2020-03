CORONAVIRUS EN ALGERIE : Le bilan augmente à 8 cas confirmés

Le bilan des patients ayant contracté le Coronavirus (Covid-19) a enregistré 3 nouveaux cas, portant ainsi le nombre total à 8 cas confirmés. Trois (3) nouveaux cas de Coronavirus (Covid-19) viennent d’être confirmés en Algérie, portant ainsi le nombre de personnes contaminées à 8 cas, selon un communiqué du ministère de la Santé émis dans la soirée de ce mardi 3 Mars. Ces trois nouveaux cas ont été enregistrés parmi les membres d’une même famille, précise la même source. Le ministère explique, dans le même communiqué, que l’enquête épidémiologique se poursuit pour déterminer le cheminement et l’identification de toutes les personnes en contact avec le ressortissant algérien et sa fille résidants en France. Le nombre total de cas placés en quarantaine à l’hôpital Boufarik de Blida est passé quant à lui à 22 personnes qui ont été en contact avec la famille dans laquelle le premiers symptômes d’infection au Coronavirus sont apparus, dont un enseignant et huit (8) étudiants universitaires, rapporte le média Echorouk. Pour rappel, huit (8) étudiants et 6 autres individus tous soupçonnés d’être infectés par le Coronavirus ont été placés en isolement, le 2 Mars, à l’hôpital Boufarik. Leurs échantillons ont été envoyés à l’Institut Pasteur dans l’attente des résultats définitifs des analyses.