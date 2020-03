CORONAVIRUS : 11ème décès enregistré en Algérie

L'Algérie a enregistré vendredi à Tizi Ouzou son onzième cas de décès dû au coronavirus, a annoncé la Direction de la santé et de la population de la wilaya. Il s'agit d’une femme âgée de 77 ans, décédée à l’hôpital d’Azzefoun. Elle souffrait de la maladie du diabète, selon un communiqué rendu public hier par la DSP de Tizi Ouzou. Pour rappel, le bilan du coronavirus établi, ce jeudi 19 mars, par le ministère de la Santé, fait état de 90 personnes contaminées et 32 patients rétablis en Algérie. Sur les 90 personnes testées positives, 49 sont de sexe masculin et 41 de sexe féminin, précise le ministère qui indique que 17 wilayas sont touchées par la pandémie. Selon le même bilan, c’est la wilaya de Blida qui a enregistré le plus grand nombre de cas, avec 47 personnes diagnostiquées positives au coronavirus. La capitale Alger est également touchée avec 12 cas recensés, suivie de Tizi Ouzou avec 6 cas, Annaba (5) et Skikda (5). Les wilayas de Boumerdès, Mascara et Béjaïa en comptent deux chacune, tandis que Bordj Bou Arreridj, Bouira, Médéa, Guelma, Tissemsilt, Oran, Souk-Ahras, Sétif et Adrar dénombrent un sujet atteint chacune. La wilaya de Blida détient également le nombre le plus élevé de décès (6). Alger, Medea, El Oued en comptent un chacune. Notons que les services de la prévention du ministère de la Santé ont fait état ce jeudi de pas moins de 400 personnes suspectées de coronavirus à travers le pays.