CORNICHE ORANAISE : Un tragique accident de la route fait 4 morts

Encore une fois, les accidents de la route sont enregistrés en grand nombre au niveau de la route de la corniche oranaise. Des jeunes conducteurs ne contrôlent plus leurs véhicules avec une allure impressionnante, ils doublent dans n'importe quelle position, ils s'en fouttent éperdument des lignes continues, quoique cette route a fait beaucoup de décès ces derniers temps à cause des vitesses, à l'image de cet terrible accident survenu ce week-end au niveau de la route de la corniche oranaise, où une collision entre deux véhicules de types touristique Clio à eu lieu dans un virage près de Saint Rock , ayant fait quatre décès et le cinquième gravement blessé. Les victimes sont originaire des wilayas d’El-Bayadh et de Tissemsilt. Deux femmes et deux hommes ont été évacués par les éléments de la protection civile à l'hôpital Medjbeur du chef lieu de la commune de Ain Türck. Ce tragique accident n'est pas le dernier enregistré au niveau des routes de la corniche oranaise qui est très connue par le nombre très élevé des différents accidents enregistrés durant cette saison estivale et ce sans compter ceux qui se sont trouvés en mer.