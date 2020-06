CORNICHE ORANAISE : Les services de sécurité ferment les accès aux plages

Suite au dernier communiqué de la wilaya d'Oran relatif à l'interdiction de l'accès aux plages de la wilaya d'Oran jusqu’à nouvel ordre et ce, dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19, les services de sécurité ont procédé dernièrement à la fermeture de tous les accès aux plages de la wilaya. La mesure interdit l’accès à toutes les plages du territoire de la wilaya d'Oran ainsi que le camping et le regroupement, précise la même source, ajoutant que cette décision sera appliquée jusqu’à l’annonce officielle de l’ouverture de la saison estivale 2020, après que les plages eurent déjà drainé des foules importantes depuis le début du mois de juin. Vendredi dernier, un afflux important a été constaté au niveau des plages de la Corniche , notamment celle du Grande plage des Corales, Bomo plage et à Ain Turck , ce qui a nécessité l’intervention des éléments de la police et de la gendarmerie à plusieurs reprises pour disperser les foules. Cette mesure est en vigueur jusqu’à l’annonce officielle de l’ouverture de la saison estivale 2020, ce qui pourrait faire de ces espaces des foyers potentiels pour la propagation de l’épidémie.