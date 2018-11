COORDINATION NATIONALE DE SOUTIEN AU PROGRAMME DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN CONCLAVE A ORAN : Vers la naissance d’un front national de la société civile La salle de l'hôtel ‘’Phoenix’’ d'Es-Senia a abrité jeudi 29 Novembre 2018 en matinée, la première rencontre des coordinateurs des treize wilayas de la région ouest notamment Oran, Mostaganem, Relizane, Mascara, Saida, Ain Temouchent, Tiaret, Tissemsilt, Naama, Béchar, El Bayadh, et Sidi Bel-Abbès,en présence des membres de la coordination nationale présidée par le coordinateur national, M.Zergaoui Nasreddine, qui a annoncé la prochaine naissance d’un front populaire nationale de la société civile .



Ce dernier devant toute l'assistance a déclaré haut et fort à partir d'Oran " Nous sommes pour la stabilité et la continuité de son excellence le président de la République Abdelaziz Bouteflika, ce grand moudjahid a sacrifié toute sa vie pour le pays, l'initiateur de la concorde civile et de la réconciliation nationale lors de la décennie noire, a su arrêter le sang, et ce, sans compter ce qu'il a réalisé durant ces 20 années comme projets de développement structurants, les grands chantiers de l'autoroute Est Ouest, la période allant de 1999 à mars 2018 a été marquée par la réalisation de plus de 3,6 millions de logements dont 1.176.000 logements publics locatifs (LPL 30 %), 1.583.000 logements ruraux (38 %), 456.000 logements publics participatifs et promotionnels aidés (LPP et LPA 11 %), 156.000 logements location-vente ‘AADL’ (6%), 46.000 logements de fonction (1 %), 138.000 logements promotionnels libres (3 %) et 448.000 logements type auto-construction (11 %) » et d'ajouter , nous allons organisés dans un proche avenir une rencontre nationale pour préparer le front populaire nationale de la société civile conformément aux instructions de son excellence le président de la République Abdelaziz Bouteflika qui, lors des commémorations du 1er Novembre et du 20 août n'a pas manqué pour lancer la campagne en vue de l'instauration et la concrétisation de ce front avec la participation de l'ensemble des associations caritatives et autres formations politiques afin d'œuvrer ensemble pour la stabilité et la continuité de son excellence le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Prenant la parole par la suite, le député et coordinateur du soutien au programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika de la wilaya d'Oran M. Benali Houari a salué tous les présents qui ont répondu à son appel tout en leur souhaitant la bienvenue pour cette première rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance aubaine et familiale, tout en ne manquant pas de citer le riche programme de développement réalisé par son excellence le président de la République Abdelaziz Bouteflika ainsi que la réussite totale de la concorde nationale, mais aussi celle de la réconciliation nationale . En dernier, il a demandé aux membres présents d'assister notre président de la République Abdelaziz Bouteflika pour la continuité de son parcours exemplaire de développement durable. Par ailleurs, M.Belhamidéche Belkacem, coordinateur de la wilaya de Mostaganem a pris la parole pour remercier l'ensemble des membres présents et a demandé aux membres de la coordination nationale le programme d'activité en vue d'organiser des rencontres avec les différentes associations et d’ instruire les walis par correspondance en mentionnant les noms des coordinateurs des 48 wilayas du pays pour leur faciliter la tâche pour la bonne réussite de leurs nobles missions. Et en dernier lieu, le moudjahed et l’officier du MALG , M.Bentata Hamida a retracé le parcours de son excellence le président de la République Abdelaziz Bouteflika dans une brève allocution a démontré aux présents la responsabilité et le patriotisme du moudjahed ‘’Si Abdelkader el-Mali’’ qui a activé pleinement durant la guerre de révolution au côté des Moudjahidines en qualité de contrôleur de la wilaya 5 de Tlemcen jusqu'à Tiaret avait milité tout en sacrifiant sa jeunesse aux combats de la résistance au côté des Cherif Messaadia, Houari Boumediene,, Zerhouni, Daho Ould Kablia et Mahi Bahi l'ex ministre de la justice. A la fin, un repas copieux a été offert aux participants de cette première rencontre qui s'est soldée par un communiqué de presse.

Medjadji Habib

