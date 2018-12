COORDINATION DES IMAMS : Hadjimi fustige les propos de Bouabdallah Ghlamallah

En effet, il semble que les déclarations de l’ancien ministre des Affaires religieuses, Bouabdallah Ghlamallah ont pris des tournures graves, lui qui a estimé que le métier de l’imam n’est pas une source d’enrichissement et que l’imam doit être prêt à travailler sans salaire. Pour lui, la situation de l’imam est bien meilleure que celle d’autres travailleurs appartenant à d’autres secteurs. Des propos qui n’ont pas laissé impavides les imams qui ont dénoncé des “déclarations provocatrices et étranges” émanant d’un personnage qui connaît mieux que personne les problèmes du secteur. A ce propos, le coordinateur des imams, Djelloul Hadjimi a déclaré à Echorouk, sa colère et celle des imams contre les déclarations de Ghlamallah. “Les fonctionnaires du secteur des Affaires religieuses souffrent, face à la cherté de la vie, l’imam le mieux rémunéré n’arrive pas à subvenir à ses besoins pendant une semaine”, a-t-il dit dans un message adressé à l’ancien ministre. “Imams et fonctionnaires du secteur sont confrontés au problème de logement…Nous ne cherchons pas à nous enrichir à travers le travail que nous accomplissons comme vous le prétendez…Mais nous souhaitons simplement mener une vie décente…”, a-t-il ajouté avant d’interroger l’ancien membre du gouvernement :”Voulez-vous qu’on demande l’aumône pour mener une vie décente?” Pour Hadjimi, Bouabdallah Ghlamallah “aurait fait mieux de ne pas proférer de tels propos dans un contexte tendu et électrique au sein du secteur. Il semble qu’il est en train de jeter de l’huile sur le feu”. “Nous n’allons pas reculer. Nous sommes prêts à aller de l’avant pour revendiquer nos droits, quitte à investir la rue si nécessité il y a”, a-t-il dit. “Renoncez-vous à vos salaires que vous percevez en tant que président du HCI et ancien ministre et vivez comme tout autre imam?”, lui a-t-il préconisé, avant de lui rappeler :”