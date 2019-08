COOPERATIVE IMMOBILIERE ‘’BEN BOULAID’’ (ORAN) : Une cité résidentielle sans la moindre commodité

Les résidents assurent qu’ils endurent quotidiennement un véritable calvaire en traversant cette route : ‘’Comme vous pouvez le constater, la route est dans un état lamentable, elle est truffée de nids de poules de trous et de ralentisseurs anarchiques, à tel point que même les transporteurs et les chauffeurs de taxi refusent de passer cette route, et nous déposent sur la RN du branchement de l'autoroute , à des centaines de mètres de nos maisons. Le goudron mis sur route durant les années 1980, a carrément disparu et elle s’est transformée en une véritable piste ‘’, nous explique Aziz, un citoyen de la coopérative ‘’Ben Boulaid ‘’. Ce dernier assure que les habitants ont adressé plusieurs correspondances au maire, au chef de daïra et au wali d’Oran, en plus du directeur des travaux publics, pour l’inscription d’un projet de réhabilitation à cette route, mais sans grand résultat. Même l’action de la fermeture de la RN, menée par les citoyens n’a abouti à rien. ‘’ Nous sommes dans l’expectative et nous ne savons plus à qui nous devons nous adresser pour trouver une solution à ce problème épineux. Lors de notre protestation, l’ancien maire s’est déplacé vers notre quartier et nous a promis d’inscrire un projet pour la réhabilitation de cette route en 2017, mais voilà deux années après, rien n’a été fait!» a encore précisé notre interlocuteur. D’autres habitants de ce même quartier périphérique soulèvent le problème des fuites d’eau potable, du réseau d’éclairage public, de l’absence d’un service de ramassage des ordures ménagères et de la dégradation de l’école primaire de cette localité. ‘’Nous manquons de toutes les commodités et nos enfants sont scolarisés dans des conditions lamentables à l’école de la localité. Le réseau d’alimentation en eau potable est aussi vétuste et les fuites font légion. Nous réclamons une intention particulière des autorités locales, qui doivent se pencher sérieusement sur ces problèmes qui compliquent notre quotidien’’, conclut un autre résident de cette localité.