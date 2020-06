COOPERATIVE DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS : Une capacité de stockage de 80 000 quintaux à Mesra

Pour une bonne récolte de céréales, les inspecteurs de la direction générale de l’office agricole interprofessionnel des céréales (OAIC), inspectent et contrôlent l’activité de la collecte orientant les responsables des ponts de collectes sur les démarches à entreprendre pour une meilleure gestion des stocks. En ce sens, la chambre de l’agriculture et les directions des services agricoles s’imprègnent davantage dans la contribution par la sensibilisation avec l’office pour la réussite de la campagne de moisson-battage, dira un inspecteur de la direction générale. A cet effet, le point de collecte de la Coopérative des Céréales et des Légumes Secs, situé à l’entrée de la localité de Mesra assure convenablement son rôle en matière de collecte et de stock, vue qu’ il dispose de deux grands hangars d’une capacité de stockage globale de 80 000 qx et d’une contenance respective de 2 fois 40 000 qx, dans lesquels s’accommodent un système de stockage de galandage, cloison en sac de céréale contenant le produit récolté, permettant son stockage dans de bonnes conditions. Le point de collecte primaire réceptionne une capacité de 1100 qx/jour de céréale, laquelle sera transférée au dock central de Relizane. La réception des grains de céréale, s’effectue régulièrement, sans aucune pression ou file d’attente.