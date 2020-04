COOPERATION : Vers un jumelage entre les ports de Rotterdam et d’Oran

Dans le cadre des échanges commerciaux entre les deux pays ,notamment ceux du Royaume des Pays-Bas et de l'Algérie, une rencontre a eu lieu dernièrement entre les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oranie (CCIO) et M. Edwin Van Espen, manager international en développement du port de Rotterdam, premier port mondial. Un accord a été signé lors de cette réunion de travail qui a eu lieu ces derniers jours au siège de cette institution en présence de M. Lamine Sadji, responsable des affaires économiques et commerciales à l'ambassade du royaume des Pays-Bas, et des autres membres du bureau. Cette rencontre qui fait suite à la précédente visite de l'ambassadeur du royaume des. Pays-Bas, a porté sur une présentation détaillée du port de Rotterdam, de l'analyse des enjeux économiques des entreprises portuaires, ainsi que sur l'étude d'une possibilité de jumelage. entre le port de Rotterdam et le port d'Oran. «Une initiative qui pourrait s'avérer d'une cruciale valeur ajoutée d'un point de vue économique pour notre pays en général et pour la région de l'Oranie en particulier», ont indiqué les responsables de la CCIO.