COOPERATION MILITAIRE : Manœuvres algéro-américaines au large de Jijel

La marine algérienne et son homologue américain ont organisé, récemment, des manœuvres communes au niveau de la base navale de Jijel. Une forte délégation militaire US a en effet séjourné en Algérie du 5 au 11 août en cours. Les forces navales algériennes et américaines ont ainsi exécuté un programme de coopération qui s’inscrit dans le cadre de la coordination et de« l’échange d’expériences en matière de lutte contre le crime organisé, la drogue et l’émigration clandestine. » Les manœuvres ont été exécutées en deux parties. Après des exercices sur le quai de la base navale de Jijel, les éléments des deux armées ont intercepté un navire « suspect » au large de la mer de Jijel.