COOPERATION : Le président Tebboune reçoit un appel de son homologue sud-africain

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le jeudi 4 juin, un appel téléphonique du président de la République sud-africaine et de l’actuel président de l’Union africaine, M. Cyril RAMAPHOSA, a indiqué la présidence de la République, dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Les deux présidents se sont déclarés satisfaits de l’excellent niveau atteint par les relations entre les deux pays frères et de la force des liens historiques qui existent entre eux, et ont renouvelé leur engagement à les intensifier dans tous les domaines pour les élever au niveau des relations politiques distinguées, notamment en renforçant la coordination, la concertation et l’échange de visites ministérielles, selon le communiqué. Au cours de l’appel téléphonique, les deux présidents ont également examiné un certain nombre de questions d’actualité en Afrique, en particulier les développements en Libye. Ils ont affirmé leur détermination à œuvrer; main dans la main, pour une meilleure coordination de la résolution des conflits sur le continent et une coopération plus efficace pour réaliser le décollage économique. Les deux présidents ont également convenu de la nécessité d’accélérer la mise en place de mécanismes qui permettraient l’élimination la plus rapide possible de la pandémie de Covid-19, qui se propage à travers l’Afrique, conclut le communiqué.