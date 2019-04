COOPERATION BILATERALE : L’ambassadeur d’Ethiopie, hôte de la wilaya

Le wali de la wilaya de Mostaganem, M. Rabehi Mohamed Abdenour a reçu lundi 15 avril 2019, en présence du président de l'Assemblée populaire de wilaya, l'ambassadeur d'Éthiopie en Algérie, M.Amine Abdelkader Barakat. Au cours de cette rencontre, M. le wali a exposé au diplomate éthiopien les potentialités et les atouts que recèle la wilaya de Mostaganem dans tous les domaines et secteurs, qui permettent de créer un climat d'investissement entre les deux pays, comme il a évoqué les facilités d'investissement tout en notant les relations historiques entre les deux états et les peuples .Pour sa part, l'ambassadeur d'Éthiopie a exprimé la volonté de son pays de promouvoir les relations économiques et d'ouvrir les perspectives de coopération économique et commerciale et de les rendre au niveau des relations diplomatiques et politiques entre les deux pays, L'Algérie et l'Éthiopie, selon son ambassadeur, pour développer les relations , a révélé l'organisation de visites d'hommes d'affaires et d'investisseurs algériens afin d'étudier la possibilité d'investir en Éthiopie et de créer de nouveaux espaces d'échanges économiques et de diversifier les possibilités d'investissement entre les deux pays . Rappelons que la visite de l'ambassadeur d'Éthiopie en Algérie dans la wilaya de Mostaganem durera trois jours et a débuté hier, le mardi par une rencontre avec les opérateurs économiques et les hommes d'affaires de la chambre d'industrie et de commerce dans le cadre de la politique de renforcement des relations économiques entre l'Algérie et l’Ethiopie.