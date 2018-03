COOPERATION ALGERO-EUROPEENNE : De nouvelles pistes de coopération

Le 6ème Dialogue politique, sécurité et droits de l’homme, le 8ème sous-comité Justice et Affaires intérieures, ainsi que le 4ème Dialogue informel sur la migration et la mobilité , qui se sont tenus à Bruxelles, ont traité de plusieurs points touchant aux domaines de l’intensification du partenariat algéro- europeen.“Couvrant trois des cinq priorités de partenariat adoptées en mars 2017, ces réunions ont permis d’identifier des pistes de réflexion et d’action pour intensifier les relations dans les domaines politique, sécuritaire, judiciaire et migratoire”, ont indiqué les services de la chef de la diplomatie européenne, Mme Federica Mogherini, dans un communiqué.