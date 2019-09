CONVOQUE PAR LE TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED : Mohamed Djemai placé en détention préventive

L'accusé qui a comparu, le même jour, devant le Procureur de la République a été déféré devant le juge d'instruction pour "menace et destruction de documents officiels", selon des sources proches de l'affaire. La Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN) avait étudié récemment la demande de levée de l'immunité parlementaire de trois députés dont Mohammed Djemai, introduite par le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati. Par ailleurs, ont rapporté les chaînes de télévision Echourouk et El Bilad, l'épouse de Mohamed Djemai est également incarcérée pour "Usurpation de qualité". Pour rappel, le ministère de la justice a demandé, début septembre à l’APN, la levée de l’immunité parlementaire pour le député Mohamed Djemai pour enquêter sur lui dans le cadre d’affaires de corruption. Le 9 du même mois, Mohamed Djemaï a renoncé volontairement à son immunité affirmant que son affaire était « personnelle », et non liée à des affaires de corruption. Lundi dernier, le SG du FLN, sans démissionner, a cédé temporairement son poste à Ali Seddiki, membre du bureau politique.