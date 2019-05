CONVOQUE PAR LE TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAÏS : Le fils de Djamel Ould Abbes en état de fuite

El Wafi Ould Abbes, fils de l’ex-secrétaire général du FLN Djamel Ould Abbes, appelé à comparaître devant le tribunal de Bir Mourad Rais le mercredi 15 mai, se trouve actuellement en état de fuite vis-à-vis de la justice algérienne, a-t-on appris de sources concordantes. La chambre criminelle du tribunal de Bir Mourad Raïs a reporté l’audience du fils aîné de Djamel Ould Abbes, poursuivi dans une affaire d’agression, insultes et injures contre le propriétaire du restaurant « El Patio », ainsi que contre la femme et la belle-sœur de ce dernier. El Wafi Ould Abbes ne s’est pas présenté au tribunal puisqu’il serait en fuite à l’étranger. Selon une source judiciaire, le fils de l’ancien ministre de la Solidarité a pris la fuite en raison de son implication dans une grande affaire de corruption. Le nom de El Wafi Ould Abbes serait cité avec celui de son père et de l’ancien ministre Said Barkat dans une affaire de dilapidation de deniers publics.