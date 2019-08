CONVOQUE PAR LA JUSTICE : Tayeb Louh sera entendu dans plusieurs affaires de corruption

L’ancien ministre de la Justice Tayeb Louh aurait été interrogé par des experts en lutte contre la corruption sur plusieurs dossiers liés à des affaires de fraude, a rapporté le média en ligne ALG24, qui cite des sources bien informées. Ainsi, la même source a indiqué que l’ex-ministre a été convoqué pour la première fois par l’Office central de répression de la corruption (OCRC). Cet office aurait chargé le Parquet général de mener une enquête préliminaire. À la suite de celle-ci, le parquet a convoqué, dans la soirée du 14 août, l’ancien ministre de la Justice Tayeb Louh. Une autre source médiatique a annoncé que l’ex-ministre sera entendu dans pas moins de 26 affaires, toutes liées à la corruption et à la malversation. Cette seconde source a par ailleurs rapporté que Tayeb Louh serait « impliqué directement dans des affaires liées aux faux et usage de faux et aux dépassements arbitraire et abusif ».