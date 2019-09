CONVOQUE PAR LA JUSTICE POUR CORRUPTION : Baha Eddine Tliba a fui l’Algérie !

En effet, Baha Eddine Tliba, suspecté de « financement occulte » de la campagne de l’ex-président Abdelaziz Bouteflika et des listes de son parti le FLN, lors des campagnes pour les élections législatives et locales de 2017, aurait quitté l’Algérie pour échapper à la justice. Le député de Annaba a été déchu, la semaine dernière, de son immunité parlementaire sur demande du ministre de la Justice Belkacem Zeghmati. Selon la même source, l’ancien vice-président de l’APN n’a pas été soumis à une procédure d’interdiction de quitter le territoire national (ISTN), alors qu’il devait être convoqué par la justice au cours de cette semaine. Pour rappel, Baha Eddine Tliba avait refusé de renoncer volontairement à son immunité parlementaire pour se mettre à la disposition de la justice. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) a voté, mercredi dernier lors d’une séance à huis clos, pour la levée de l’immunité parlementaire du député. Pour se défendre, le député d’Annaba a accusé les fils de l’ex-secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, de le faire « chanter ». Il a révélé, dans une déclaration écrite adressée à la commission juridique de l’APN, que les Ould Abbes lui ont exigé de verser 7 milliards de centimes de dinars pour qu’il soit porté dans la liste d’Annaba lors des législatives de 2017. « En tant que lanceur d’alerte, bon citoyen et responsable politique conscient de son rôle au service de la société, j’ai participé à la dénonciation et à la coopération avec les services de sécurité pour mettre hors d’état de nuire une bande de criminels qui opère sous le parrainage de l’ex-SG » du FLN, avait-il déclaré.