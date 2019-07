CONVOQUE A LA COUR SUPREME : Vers le lancement d’un mandat d’arrêt contre Chakib Khelil

L’ancien ministre de l’Energie et ancien Pdg de la société nationale pétrolière Sonatrach, Chakib Khelil, a été convoqué pour comparaître ce dimanche 14 juillet 2019 devant le juge d’instruction près la Cour suprême dans le cadre d’enquêtes liées à des faits de corruption. Les principaux chefs d’accusation retenus rencontre M. Chakib Khelil ont trait à des infractions à la réglementation des changes et au mouvement des capitaux de et vers l’étranger, ainsi que le non-respect des dispositions du code des marchés publics, a indiqué la Cour suprême dans un communiqué. Le dossier de Chakib Khelil a été transféré à la Cour suprême. L’ancien ministre devrait être entendu dans le cadre de l’affaire appelé communément Sonatrach I et II, une affaire qui a déjà été instruite par la justice, mais rouverte depuis quelques temps. Une dizaine d’autres personnes sont impliquées dans ce dossier de Sonatrach qui constitue un des plus grands scandales financiers de l’ère de l’ancien président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika, ainsi que l’affaire de l’autoroute Est-Ouest dans laquelle est directement impliqué l’ancien ministre des Travaux publics, Amar Ghoul.