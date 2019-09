CONVOCATION DU CORPS ELECTORAL : Le RND réagit

Le RND est l’un des premiers partis à réagir à la Convocation par le chef de l’Etat du corps électoral pour jeudi 12 décembre, en vue de l’élection présidentielle. « Cette nouvelle étape à laquelle est parvenue aujourd’hui l’Algérie , après un processus de dialogue , a permis d’aboutir à la mise en place de nouveaux mécanismes qui cristallisent la volonté du peuple de protéger sa voix, de faire respecter sa volonté afin de pouvoir choisir son futur président en toute liberté et en toute transparence » Dans son communiqué, le RND évoque les amendements apportés à la loi électorale, en cohérence avec les propositions du panel, notamment la mise en place de l’Autorité en charge du processus électoral et salue le rôle de l’institution militaire qui a accompagné le processus de dialogue, en restant dans le cadre constitutionnel. Et le RND de conclure en faisant montre d'optimisme quant au dépassement prochain de la crise, grâce à la prochaine élection présidentielle qui consacrera le retour à la légitimité constitutionnelle.