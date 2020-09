CONVERSION DES VEHICULES AU GPL/C : L’Etat prendra en charge 50% des coûts

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a affirmé, le mardi 1er septembre 2020, lors d’un point de presse en marge d’une réunion sur les carburants propres, tenue conjointement avec le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems-Eddine Chitour, que l’Etat supporte 50% du coût de la conversion des véhicules en GPLc, rapporte l’APS. Le ministre a rappelé qu’actuellement l’Algérie consomme un peu plus de 14,5 millions de tonnes de carburants par an, dont pas moins de 10,5 millions de tonnes en gasoil et 4 millions de tonnes d’essences dont 0,1 million de tonnes d’essence et 1,4 million de tonnes de gasoil importés, pour un montant de 897 millions de dollars par an. Le Directeur général de l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (Aprue), Mohamed Salah Bouzriba, avait déclaré en juillet 2018, que le programme de conversion des véhicules au gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL/c), a coûté à l’Etat la somme de 3.5 milliards DA.