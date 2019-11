CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DES ENFANTS : Célébration du 30ème anniversaire à Ain Temouchent

Selon la présidente de la fondation, Ouhcine Karima , le but est de faire de cette journée, historique, un événement d’une grande ampleur afin de continuer à se mobiliser pour le respect des droits de chaque enfant , dont la célébration est une opportunité .Les membres de la fondation ont concocté un riche programme pour la circonstance, ils ont constitué des ateliers pour enfants , sous le thème ( Je dessine mes droits). Cet évènement a été rehaussé par la présence de deux conteurs algériens, en l’occurrence, Fares Idir et Mahi Seddik, conteur professionnel et auteur algérien qui a ravi cet après midi le siège de la FASDE, où il a narré en compagnie de Fares, des contes qu’ils ont puisés du patrimoine oral algérien, devant une assistance composée notamment, d’enfants accompagnés de leurs familles. M. Mahi nous dira, que le conte est un message, un symbole, une image, et un rêve qu’il incombe aux auteurs de transmettre aux générations futures dont les enfants. Notons que pour l’occasion, c’est une première pour le conteur Mahi Seddik qui a organisé une exposition vente dédicacée de son livre ‘’Moula Moula et autres contes’’. Pour rappel, la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été adoptée à l’unanimité par l’organisation des nations unies le 20 novembre 1989, afin de reconnaitre les droits spécifiques aux enfants et les faire respecter. Elle engage chaque état signataire à déployer en faveur de tous les enfants vivants sur son sol, une politique d’aide et de soutien à leur éducation , leur santé , leurs conditions de vie , leurs loisirs , leur participation et leur autonomie .